США відрізали РФ та Китай від нафти Венесуели: у Москві кричать про дискримінацію

США, Середа 11 лютого 2026 14:45
США відрізали РФ та Китай від нафти Венесуели: у Москві кричать про дискримінацію Фото: США заборонили Росії та Китаю операції з венесуельською нафтою (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє американським компаніям постачати Венесуелі обладнання та технології для видобутку нафти та газу. Водночас вона забороняє будь-які транзакції для РФ та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт міністерства фінансів США.

Читайте також: США пропонують Індії венесуельську нафту замість російської

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало три ліцензії, які встановлюють умови для угод з урядом Венесуели, державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) та компаніями, де PDVSA володіє 50% і більше акцій.

Відповідно до нових правил, будь-які угоди з урядом Венесуели або державною енергетичною компанією PDVSA мають укладатися виключно за законами США. У разі виникнення суперечок їх розв'язуватимуть лише в американських судах.

Гроші за угодами мають надходити лише до фондів, які контролюють США. При цьому створювати нові спільні підприємства для видобутку нафти чи газу у Венесуелі заборонено.

Також під повною забороною будь-які операції з компаніями чи особами з Росії, Ірану, КНДР та Куби.

Нафтовидобувні компанії потребуватимуть дозволу США на використання спецобладнання та імпорт бурових установок, що потрібні для розширення видобутку нафти у Венесуелі.

Реакція РФ

У Росії відреагували на заборону будь-яких операцій у Венесуелі. Зокрема, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров назвав це "дискримінацією".

"Рішення США обмежити доступ Росії, Китаю та Ірану до венесуельських нафтових проєктів - це пряма дискримінація", - наголосив він.

У Венесуелі видобувають майже мільйон барелів нафти на добу. Згідно з оцінками Управління енергетичної інформації (EIA) США, вже найближчими місяцями цей показник може зрости на 20%.

США і продаж венесуельської нафти

Нагадаємо, у січні 2026 року США захопили сім танкерів із венесуельською нафтою, після чого вилучили її. Напередодні президент США Дональд Трамп говорив, що Венесуела передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти.

Пізніше, 28 січня, Reuters повідомило, що США працюють над тим, щоб найближчим часом скасувати деякі санкції проти енергетичного сектору Венесуели, зокрема, нафти.

Крім того, вже 30 числа адміністрація Трампа дозволила своїм компаніям видобувати й експортувати венесуельську нафту.

