США изъяли венесуэльскую нефть из захваченных танкеров, и планируют продать, - Трамп

Соединенные Штаты Америки изъяли нефть из семи недавно захваченных венесуэльских танкеров, однако отказался раскрывать их текущее местонахождение.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью New York Post.

По словам Трампа, США уже фактически контролируют нефтяные ресурсы, которые находились на танкерах.

"Я не имею права вам этого рассказывать. Но скажем так - у них нет нефти. Мы забираем нефть", - заявил он.

Он уточнил, что венесуэльская нефть сейчас поступает на американские нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Хьюстоне и других регионах США.

Планы продажи и распределения прибыли

Трамп сообщил, что США планируют продать до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене. По его словам, часть доходов получит Венесуэла, а часть - Соединенные Штаты и крупные нефтяные компании.

"Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде", - подчеркнул он.

Контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы

После устранения Николаса Мадуро в результате операции 3 января администрация Трампа взяла курс на контроль над добычей, переработкой и глобальным распределением венесуэльской нефти.

Ранее в этом месяце Трамп провел встречу с руководителями ведущих нефтяных компаний, на которой обсуждались инвестиции объемом 100 млрд долларов для восстановления и модернизации нефтяной отрасли страны.

Полученные средства от конфискованных танкеров планируют направить на восстановление Венесуэлы, а правительство США может компенсировать американским компаниям расходы на восстановление энергетического сектора.

Трамп также заявил, что доволен сотрудничеством с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы имеем прекрасные отношения с новым президентом. Она просто замечательная", - сказал он.