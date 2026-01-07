Трамп заявил, что США получат от Венесуэлы до 50 млн баррелей нефти

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social .

"Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 МИЛЛИОНОВ баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы обеспечить их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!" - написал Трамп.

Он также сообщил, что попросил министра энергетики США Криса Райта "немедленно выполнить этот план".

Американский президент отметил, что нефть будет доставлена судами-хранилищами непосредственно к разгрузочным докам в США.