США частично отменят санкции против венесуэльской нефти, - Reuters

США работают над тем, чтобы в ближайшее время отменить некоторые санкции против энергетического сектора Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство со ссылкой на четыре источника отмечает, что после задержания венесуэльского президента Николаса Мадуро Вашингтон собирается смягчить санкции против энергетической отрасли Венесуэлы.

Это необходимо для заключения соглашения по поставкам нефти на сумму 2 млрд долларов между Каракасом и Вашингтоном и плана восстановления нефтяной отрасли страны на сумму 100 млрд долларов.

Привилегии для компаний из США

Некоторые американские нефтяные компании подали в последние недели заявки на получение индивидуальных лицензий для увеличения добычи или экспорта из Венесуэлы.

Два источника сообщили, что большое количество индивидуальных запросов к правительству США задержало реализацию планов по увеличению экспорта и быстрого привлечения инвестиций в страну.

По словам одного из источников, общая лицензия, которая готовится, может предусматривать привилегии для американских компаний по сравнению с другими иностранными участниками. Это является частью политики президента США Дональда Трампа, которая ставит американские компании на первое место.

Источники сообщили, что на прошлой неделе на предварительном голосовании была одобрена радикальная реформа основного нефтяного законодательства Венесуэлы. Она будет способствовать инвестициям в нефтегазовую отрасль, увеличению добычи и экспорта, и ожидается, что уже на следующей неделе ее окончательно одобрит Национальная ассамблея.

Санкции против Венесуэлы

США ввели санкции в 2019 году после первого переизбрания Мадуро, которое Вашингтон не признал. В течение семи лет они менялись в зависимости от администраций США.

Во времена бывшего президента США Джо Байдена широкая лицензия освобождала многие компании от санкций, позволяя им экспортировать венесуэльскую нефть. Это способствовало увеличению добычи и экспорта нефти до первого квартала прошлого года, когда Дональд Трамп был переизбран на второй срок.

Администрация Трампа отменила разрешение, чтобы оказать давление на Мадуро, и приказала компаниям прекратить операции. В декабре начали блокировать все суда, подпадающие под санкции, которые входят или выходят из страны, что привело к сокращению экспорта нефти из Венесуэлы до 500 000 баррелей в день в том месяце с 952 000 баррелей в день в ноябре.