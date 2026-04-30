США отправят своего полковника в Берлин, чтобы контролировать Бундесвер, - POLITICO

Собственные источники издания заявляют, что американский полковник получит ключевую роль в планировании миссий немецких сухопутных войск. Германия уже согласилась на это условие.

Отдел планирования сухопутных миссий - это "мозг" немецкой армии, говорится в материале. Именно здесь разрабатывают планы и готовят стратегические решения для будущих миссий. Служба офицера США в Командовании немецкой армии начнется уже в октябре

Представитель немецкой армии объяснил основные задачи:

дальнейшее углубление германо-американского сотрудничества;

оптимизация совместных оперативных возможностей;

укрепление взаимодействия в рамках НАТО.

Военные чиновники называют это высшей степенью интеграции, ведь такого не было десятилетиями.

Политика против армии: раскол между Трампом и Мерцом

Глубокая интеграция военных происходит в сложное время, акцентируется в статье. Политические отношения между лидерами стран стремительно ухудшаются. Публичный раскол между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем становится все более заметным.

Однако генералы обеих стран демонстрируют единство. Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, командующий немецкой армии, заявил POLITICO: "Интеграция старшего американского офицера в наш оперативный отдел также является выражением нашего взаимного глубокого доверия".

Американская сторона подтверждает этот курс. Пресс-секретарь армии США подполковник Вонни Райт отметила, что обмен офицерами происходит на "очень выборочной основе".

Стратегическое значение для НАТО и безопасности Европы

Эксперты видят в этом назначении большую политическую игру. США фактически перекалибруют свое присутствие в Европе. Им нужен "свой" профессионал внутри немецкого штаба для лучшей совместимости войск.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника Минобороны Германии Нико Ланге, это решение имеет критическое значение именно сейчас.

"Особенно на этом этапе интегрированный штабной офицер США имеет большое значение", - подчеркнул эксперт.