Мерц заявил, что Трамп "унижен" на переговорах с Ираном

США подвергаются "унижению" со стороны руководства Ирана, тогда как американский президент Дональд Трамп пытается договориться о прекращении войны.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Немецкий политик отметил, что не видит, "какой стратегический выход сейчас выбирают американцы". Он добавил, что переговорщики из Тегерана действуют "очень умело - или, точнее, очень умело не ведут переговоры".

Результатом этого, подчеркнул Мерц, является то, что "целая нация подвергается унижению" со стороны иранского руководства.

Кроме того, он напомнил, что выразил свой скептицизм непосредственно Трампу во время двух разговоров.

"Если бы я знал, что это продлится пять или шесть недель и ситуация будет ухудшаться, я бы выразил ему свое мнение еще решительнее", - подчеркнул канцлер Германии.

Проблемой является прекращение конфликта

По его словам, урок, вынесенный из предыдущих войн, в частности из возглавляемых США кампаний в Афганистане и Ираке, заключается в том, что проблемой является прекращение таких конфликтов

"В этом плане я надеюсь, что это закончится как можно скорее", - подчеркнул Мерц.

В то же время он признал, что не видел близких перспектив завершения конфликта, поскольку Иран оказался сильнее, чем ожидали его противники, а США не имеют убедительной стратегии переговоров. Мерц добавил, что эта война ощутимо сказывается на Германии.

"Эта война против Ирана имеет прямое влияние на наши экономические показатели, поэтому ее необходимо как можно быстрее завершить", - отметил он.