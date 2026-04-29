ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Американский сенатор обвинил Пентагон в блокировании помощи Украине на 400 млн долларов

23:30 29.04.2026 Ср
2 мин
Выделенное финансирование фактически не задействовано и остается заблокированным в структуре Министерства обороны
aimg Анастасия Никончук
Американский сенатор обвинил Пентагон в блокировании помощи Украине на 400 млн долларов Фото: Сенат США (GettyImages)

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что Министерство обороны США задерживает предоставление Украине военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикациюThe Washington Post.

Средства одобрены, но не направлены

Речь идет о пакете в размере 400 млн долларов, предусмотренном для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Эта программа предполагает закупку вооружения и оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний.

Финансирование было утверждено в рамках Закона о национальной обороне, принятого Конгрессом в декабре 2025 года.

Обвинения в адрес Пентагона

По словам Макконнелла, выделенные средства фактически не используются и "застряли" внутри оборонного ведомства.

Сенатор отметил, что члены комитета Сената по ассигнованиям направили запрос в аналитическое подразделение Пентагона, однако ответа не получили.

Роль аналитического отдела

Подразделение, к которому обращались законодатели, возглавляет заместитель министра обороны Элбридж Колби.

Как утверждает Макконнелл, именно он ранее был причастен к решению о приостановке поставок вооружения Украине.

Споры вокруг бюджета

Кроме того, Колби высказывался критически относительно расходов на поддержку Украины и союзников США в странах Балтии, называя такие программы "расточительными".

В результате эти направления не были включены в первоначальный бюджетный запрос на 2026 финансовый год.

Позиция Конгресса

Тем не менее республиканское большинство в обеих палатах Конгресса не поддержало такой подход и вернуло финансирование помощи Украине в окончательный вариант законопроекта.

Несмотря на это, по данным сенатора, средства до сих пор не поступили по назначению.

Напоминаем, что Украина в ближайшем квартале получит от Европейского союза первый пакет оборонной поддержки на сумму 6 млрд евро, который планируется направить на развитие и закупку беспилотных систем.

Отметим, что в Евросоюзе обсуждают ужесточение условий предоставления Украине кредита на 90 млрд евро, предусматривая привязку части выплат к внедрению налоговых изменений, которые могут оказаться непопулярными среди бизнеса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Пентагон Сенат США
Новости
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Аналитика
