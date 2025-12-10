ua en ru
США давят на МКС, чтобы защитить Трампа от всех возможных преследований, - Reuters

США, Среда 10 декабря 2025 19:29
США давят на МКС, чтобы защитить Трампа от всех возможных преследований, - Reuters Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США давят на Международный уголовный суд, требуя гарантий, чтобы президент Дональд Трамп и его высокопоставленные чиновники не стали объектом будущих расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным журналистов, которые ссылаются на высокопоставленного представителя Белого дома, согласившегося говорить на условиях анонимности, Вашингтон передал МУС ряд требований.

При этом, в случае отказа выполнить все три условия, США угрожают пойти на расширение санкций против судей и работников Международного уголовного суда, а в перспективе - даже наложить ограничения на сам суд как институт.

Речь идет о таких условиях:

  • первое - остановить расследование в отношении израильского руководства в связи с войной в Газе;
  • второе - официально прекратить предварительное расследование в отношении действий американских военных в Афганистане;
  • третья - гарантировать, что нынешний президент США Дональд Трамп, а также вице-президент, министр обороны и другие высокопоставленные чиновники не станут объектом преследования после завершения каденции.

По словам собеседника, в Вашингтоне уверены, что риск привлечения Трампа к ответственности в 2029 году "реален", и США не допустят такого сценария.

"Растет беспокойство, что в 2029 году МКС может нацелиться на президента, вице-президента, министра обороны и других. Это неприемлемо, и мы не позволим, чтобы это произошло", - отметил чиновник.

Представитель администрации Трампа подтвердил, что Вашингтон проинформировал о своих позициях несколько государств-участников Римского статута, а также передал их непосредственно в МУС. В то же время он отказался объяснить, откуда США имеют информацию о возможном расследовании в отношении Трампа или других должностных лиц.

Данная ситуация создает новую точку напряжения между США и Международным уголовным судом на фоне продолжающихся споров о юрисдикции МУС в расследовании военных преступлений.

Напомним, что в конце ноября суд в США закрыл последнее уголовное дело против Дональда Трампа. Оно было связано с вмешательством в выборы, когда он пытался отменить свое поражение в штате в 2020 году.

Более того, Трамп решил полностью стереть уголовный след со своего имени.

Ордера МУС

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта.

А в 2023 году МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Суд установил, что глава Кремля причастен к депортации украинских детей в Россию.

