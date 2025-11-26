Суд в США закрыл последнее уголовное дело против Трампа

Суд в штате Джорджия закрыл последнее уголовное дело, возбужденное против президента США Дональда Трампа. Оно было связано с вмешательством в выборы, когда он пытался отменить свое поражение в штате в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC .

"Решение судьи Верховного суда в округе Фултон, Скотта Макафи, закрывает последнее уголовное дело против Трампа, которое оставалось нерешенным после того, как он вернулся в Белый дом в 2024 году", - говорится в статье.

Такое решение было принято вскоре после того, как прокурор штата Джорджия Питер Скандалакис подал ходатайство о закрытии этого дела "в интересах правосудия и содействия свершению судебного разбирательства".

До настоящего времени комментария от Белого дома по этому вопросу не поступало.

Всего против американского лидера было возбуждено четыре уголовных дела: два на федеральном уровне, выдвинутые спецсоветником минюста Джеком Смитом, и по одному в штатах Нью-Йорк и Джорджия. Они были закрыты после того, как Трамп одержал победу на президентских выборах 2024 года.