ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Суд в США закрыл последнее уголовное дело против Трампа

США, Среда 26 ноября 2025 20:08
UA EN RU
Суд в США закрыл последнее уголовное дело против Трампа Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Суд в штате Джорджия закрыл последнее уголовное дело, возбужденное против президента США Дональда Трампа. Оно было связано с вмешательством в выборы, когда он пытался отменить свое поражение в штате в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

"Решение судьи Верховного суда в округе Фултон, Скотта Макафи, закрывает последнее уголовное дело против Трампа, которое оставалось нерешенным после того, как он вернулся в Белый дом в 2024 году", - говорится в статье.

Такое решение было принято вскоре после того, как прокурор штата Джорджия Питер Скандалакис подал ходатайство о закрытии этого дела "в интересах правосудия и содействия свершению судебного разбирательства".

До настоящего времени комментария от Белого дома по этому вопросу не поступало.

Всего против американского лидера было возбуждено четыре уголовных дела: два на федеральном уровне, выдвинутые спецсоветником минюста Джеком Смитом, и по одному в штатах Нью-Йорк и Джорджия. Они были закрыты после того, как Трамп одержал победу на президентских выборах 2024 года.

Напомним, недавно Минюст США обратился в апелляционный суд Нью-Йорка с призывом об отмене приговора Дональду Трампу. Он отметил, что при рассмотрении дела были нарушены принципы президентского иммунитета.

Речь идет о приговоре по так называемому "делу о сокрытии выплат". Согласно ему, президента США признали виновным в 34 эпизодах фальсификации деловой документации с целью скрыть платежи актрисе фильмов для взрослых перед выборами 2016 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Суд Уголовное дело
Новости
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины