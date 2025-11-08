Трамп решил стереть криминальный след со своего имени: Минюст вмешался в дело

Минюст США призвал апелляционный суд Нью-Йорка отменить приговор Дональду Трампу, заявив, что при рассмотрении дела были нарушены принципы президентского иммунитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Речь идет о приговоре по так называемому "делу о сокрытии выплат", по которому Трампа признали виновным в 34 эпизодах фальсификации деловой документации с целью скрыть платежи актрисе фильмов для взрослых перед выборами 2016 года.

Что утверждает Минюст

В поданном документе - втором по значимости юридическом вмешательстве федеральных властей в дело - юристы Минюста отметили, что суд первой инстанции не учел решение Верховного суда США 2024 года, которое предоставило президенту США широкий иммунитет в отношении действий, совершенных на посту.

По словам федеральных юристов, судья Хуан Мерчана ошибочно позволил прокурорам представить жюри присяжных доказательства, касающиеся официальных действий Трампа на посту президента.

В частности, были использованы его разговоры с тогдашними сотрудницами Белого дома:

Хоуп Хикс;

Мэдлин Вестерхаут.

Это, по мнению Минюста, "фактически нивелировало иммунитет, гарантированный президенту".

"Допуск этих доказательств является ошибкой и требует отмены приговора", - говорится в обращении.

Аргумент относительно законодательства

Также Минюст отметил, что суд неправомерно позволил переквалифицировать проступок (месячное правонарушение) в тяжкое преступление, связав его с якобы нарушением федерального закона об избирательных кампаниях (FECA).

Федеральные юристы настаивают, что этот закон не может быть использован в качестве основания в данном штатном производстве, поэтому юридическая конструкция приговора является неправомерной.

"Приговор следует отменить, поскольку он базируется на правовой теории, прямо противоречащей федеральному законодательству", - говорится в документе.

Минюст подчеркнул, что это первая в истории США апелляция по существу от уголовного приговора действующего или бывшего президента, поэтому решение суда будет иметь особое значение для понимания границ президентских полномочий.

Реакции сторон

Офис окружного прокурора Манхэттена Альвина Брэгга, который осуществлял преследование Трампа, отказался комментировать обращение Минюста.

В то время команда защиты Трампа рассматривает еще один юридический путь - перевод дела в федеральный суд, что может в конце концов открыть путь к пересмотру дела Верховным судом.

Сейчас дело рассматривает апелляционный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене. Срок принятия решения пока неизвестен.