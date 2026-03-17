Нефтяные доходы РФ упадут, несмотря на скачок цен: Reuters назвало размер потерь
Поступления в федеральный бюджет РФ от налогов на нефть и газ в марте упадут на 52% и составят 520 млрд рублей (6,4 млрд долларов), по сравнению с прошлогодними показателями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рост международных цен на нефть вследствие операции США и Израиля в Иране и блокированием Ормузского пролива еще не сказался на стране-агрессоре. Причина в том, что доходы бюджета рассчитываются на основе показателей за предыдущий месяц.
С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля мировые цены на нефть подскочили примерно на 40%. Нефтегазовые доходы РФ составляют около четверти поступлений в ее федеральный бюджет и имеют решающее значение для финансирования войны Кремля в Украине.
Ожидается, что доходы страны-агрессора за январь-март составят 1,34 трлн рублей (14,9 млрд долларов) по сравнению с 2,64 трлн рублей (29,3 млрд долларов) в первые три месяца 2025 года.
Прошлогодний доход РФ от нефти и газа стал самым низким с 2020 года - он сократился на 24% до 8,48 трлн рублей (94,2 млрд долларов).
Напомним, Financial Times сообщало, что закрытие Ормузского пролива и стремительный рост цен на нефть приносят российскому бюджету до 150 млн долларов дополнительного дохода ежедневно.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл так называемый бартер Москвы и Тегерана. В частности, РФ поставляет Ирану вооружение и использует доходы от энергоносителей для поддержки иранского режима, что угрожает безопасности на Ближнем Востоке.
Отметим, украинский президент сообщил, что страна-агрессор только за две недели конфликта на Ближнем Востоке заработала около 10 млрд долларов. Он отметил, что это побуждает российского диктатора на дальнейшую войну.