Нефтяные доходы РФ упадут, несмотря на скачок цен: Reuters назвало размер потерь

23:17 17.03.2026 Вт
2 мин
Доходы от нефти и газа имеют решающее значение для российской агрессии в Украине
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: доходы от нефти и газа составляют четверть поступлений в бюджет РФ (Getty Images)

Поступления в федеральный бюджет РФ от налогов на нефть и газ в марте упадут на 52% и составят 520 млрд рублей (6,4 млрд долларов), по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рост международных цен на нефть вследствие операции США и Израиля в Иране и блокированием Ормузского пролива еще не сказался на стране-агрессоре. Причина в том, что доходы бюджета рассчитываются на основе показателей за предыдущий месяц.

С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля мировые цены на нефть подскочили примерно на 40%. Нефтегазовые доходы РФ составляют около четверти поступлений в ее федеральный бюджет и имеют решающее значение для финансирования войны Кремля в Украине.

Ожидается, что доходы страны-агрессора за январь-март составят 1,34 трлн рублей (14,9 млрд долларов) по сравнению с 2,64 трлн рублей (29,3 млрд долларов) в первые три месяца 2025 года.

Прошлогодний доход РФ от нефти и газа стал самым низким с 2020 года - он сократился на 24% до 8,48 трлн рублей (94,2 млрд долларов).

Напомним, Financial Times сообщало, что закрытие Ормузского пролива и стремительный рост цен на нефть приносят российскому бюджету до 150 млн долларов дополнительного дохода ежедневно.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл так называемый бартер Москвы и Тегерана. В частности, РФ поставляет Ирану вооружение и использует доходы от энергоносителей для поддержки иранского режима, что угрожает безопасности на Ближнем Востоке.

Отметим, украинский президент сообщил, что страна-агрессор только за две недели конфликта на Ближнем Востоке заработала около 10 млрд долларов. Он отметил, что это побуждает российского диктатора на дальнейшую войну.

СМИ анонсируют миссию ЕС на "Дружбу" завтра: будут ли эксперты из Венгрии и Словакии
