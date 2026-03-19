ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Минфин США рассматривает возможность снятия санкций с иранской нефти

17:39 19.03.2026 Чт
2 мин
Речь идет о примерно 140 млн баррелей иранской нефти, хранящихся на плавучих хранилищах
aimg Мария Науменко
Минфин США рассматривает возможность снятия санкций с иранской нефти фото: Министр финансов США Скотт Бессентинистр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность снятия санкций с иранской нефти, чтобы компенсировать потенциальный дефицит на рынке из-за напряженной ситуации в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Бессента Fox Business.

Читайте также: Ослабление санкций против РФ: президент Европейского совета сделал заявление

"По сути, к тому времени, как мы отменим санкции в отношении иранской нефти, хранящейся на плавучих хранилищах, мы вмешаемся и создадим около 260 млн баррелей избыточной энергии", - отметил Бессент.

Он пояснил, что эти объемы могут компенсировать возможный дефицит в случае перебоев с поставками через Ормузский пролив.

По оценкам Минфина США, дополнительные объемы нефти способны перекрыть недостаток на уровне 10-14 млн баррелей в сутки и стабилизировать рынок примерно на три недели.

Кроме того, Бессент напомнил, что на прошлой неделе было согласовано рекордное высвобождение 400 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва США.

"США могут в одностороннем порядке осуществить еще одно высвобождение запасов из Стратегического нефтяного резерва, чтобы удержать цены на низком уровне", - добавил он.

По его словам, такая политика должна совместить давление на Иран с необходимостью сохранить стабильность энергетического рынка. В частности, США сознательно воздерживаются от ударов по иранской энергетической инфраструктуре, чтобы не провоцировать перебои в поставках.

На фоне войны США и Израиля против Ирана ситуация на энергетических рынках резко обострилась. Одним из ключевых рисков остается Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Опасения перебоев уже вызвали колебания цен, поэтому США ищут способы быстро компенсировать возможный дефицит и удержать рынок.

В частности, Вашингтон уже частично ослабил ограничения в отношении российской нефти, объясняя это необходимостью стабилизации поставок.

В частности, американский лидер не исключил, что часть санкций могут отменить на постоянной основе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки НАФТА Иран Санкции против Ирана
Новости
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Аналитика
