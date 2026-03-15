Путин за две недели войны на Ближнем Востоке заработал 10 млрд долларов, - Зеленский

21:05 15.03.2026 Вс
2 мин
Конфликт на Ближнем Востоке дает России плюсы
aimg Эдуард Ткач
Путин за две недели войны на Ближнем Востоке заработал 10 млрд долларов, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация только за две недели конфликта на Ближнем Востоке заработала около 10 млрд долларов, что побуждает главу Кремля на дальнейшую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский отметил, что ситуация вокруг Ирана приносит главе Кремля Владимиру Путину больше денег, а смягчение санкций, введенных против РФ - тоже помогает ему.

По словам президента, из-за всех санкций США и ЕС, а также из-за ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре, РФ только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 млрд долларов. Однако теперь из-за Ирана и ослабления ограничений Путин зарабатывает.

"Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну", - резюмировал Зеленский.

Доходы России

Напомним, на днях Financial Times сообщало, что закрытие Ормузского пролива и стремительный рост цен на нефть приносят российскому бюджету до 150 млн долларов дополнительного дохода ежедневно.

Также мы писали, что Владимир Зеленский раскрыл так называемый бартер Москвы и Тегерана. По его словам, Россия поставляет Ирану вооружение и использует доходы от энергоносителей для поддержки иранского режима, что угрожает безопасности на Ближнем Востоке.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
