Путин за две недели войны на Ближнем Востоке заработал 10 млрд долларов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация только за две недели конфликта на Ближнем Востоке заработала около 10 млрд долларов, что побуждает главу Кремля на дальнейшую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский отметил, что ситуация вокруг Ирана приносит главе Кремля Владимиру Путину больше денег, а смягчение санкций, введенных против РФ - тоже помогает ему.

По словам президента, из-за всех санкций США и ЕС, а также из-за ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре, РФ только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 млрд долларов. Однако теперь из-за Ирана и ослабления ограничений Путин зарабатывает.

"Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну", - резюмировал Зеленский.