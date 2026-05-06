ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)

15:13 06.05.2026 Ср
2 мин
К ликвидации пожара привлечено 352 человека и 48 единиц техники
aimg Ирина Глухова
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото) Фото: к ликвидации пожара привлечена авиация ГСЧС (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В воздухе работает самолет, а на земле спасателям помогают местные жители - вместе они тушат большой лесной пожар в Карпатах. Всего к работам привлечено более 350 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Читайте также: Огонь в лесу не утихает: на Закарпатье привлекли новые силы, прокуратура открыла дело

По состоянию на 13:00 6 мая спасатели и лесоводы продолжают тушить пожар на территории Свалявского надлесничества.

"Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров. К ликвидации пожара привлечено 352 человека и 48 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также задействована авиация ГСЧС - работает самолет.

Как информируют в пресс-службе, привлечено 96 спасателей и 22 единицы техники. На помощь также прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей, которые вместе привлекли еще 59 спасателей и 14 единиц техники.

Кроме того, к тушению пожара привлечены 143 работника Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц техники. Также помогают 43 местных жителя.

Пожар на Закарпатье

Напомним, еще 5 мая на Закарпатье начался машстабный пожар возле Воловца на склонах хребта Боржавские полонины.

Очаги возгорания фиксируются на большой площади, огонь продолжает распространяться.

К тушению сначала было привлечено 128 спасателей, 19 единиц техники и авиация. Глава ОВА заявил, что ситуация находится под его личным контролем, а причины возгорания сейчас устанавливаются.

Тем временем в Закарпатской областной прокуратуре устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара. Правоохранители открыли уголовное дело - проверяется информация о поджоге.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Закарпатье ГСЧС Закарпатская область Пожар
Новости
Дроны РФ попали в детский сад в центре Сум: есть жертва и раненые (фото, видео)
Дроны РФ попали в детский сад в центре Сум: есть жертва и раненые (фото, видео)
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет