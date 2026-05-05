Военная операция США против Ирана завершена, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция "Эпическая ярость" против Ирана завершена. Вашингтон уже закончил с этим этапом и сейчас переходит к проекту "Свобода".

"Операция завершена. Операция "Эпическая ярость" как президент уведомил Конгресс, завершилась на этом этапе. Мы достигли целей этой операции", - сказал Рубио.

По его словам, на данный момент США занимаются инициативой президента Дональда Трампа по обеспечению беспрепятственного прохода торговых судов через Ормузский пролив.

"Сейчас мы занимаемся проектом "Свобода". Сейчас мы этим занимается. К чему это может привести в будущем, пока остается вопросом", - добавил госсекретарь.

Как известно, США в понедельник подбили несколько иранских катеров. Марко Рубио назвал военный действие американцев в Иране в ов время прекращения огня - "оборонительной операцией".

"Это не наступательная операция. Это оборонительная операцию. А это значит очень просто: стрельба будет только тогда, когда в нас начнут стрелять. Вы не позволите какому-нибудь быстроходном у катерику подойти к кораблю и начать обстрел. Мы ответим на это. И нам это удалось", - сказал чиновник.

Госсекретарь охарактеризовал проект "Свобода", как "защитный пузырь" и "первый шаг" к полному открытию этого водного пути. Он подчеркнул, что контроль Ирана над проливом не должен быть нормализован, раскритиковав блокаду Тегерана и попытки заставить другие страны платить за транзит через пролив.

"Они пытаются превратить это в некую норму. Ни при каких обстоятельствах мы не позволит им нормализовать тот факт, что они взрывают торговые суда и устанавливают мины в воде. Мы предпочитаем, чтобы эти проливы были открыты так, как они должны быть открыты - так, как это было раньше", - заявил госсекретарь США.

Резюмируя он добавил, что вопросы касаемо иранской ядерной программы, включая высокообогащенного урана, будут решены путем переговоров. В ином случае, Иран "будет держать мир в заложниках" с помощью ядерного оружия, поэтому "кто-то должен что-то с этим сделать'.

"Что касается переговоров, я думаю, президент ясно дал понять, что частью переговорного процесса должно быть не только обогащение, но и то, что произойдет с этим материалом, который находится где-то очень глубоко... президент и вся команда осознают важность этого вопроса, и его придется решить тем или иным способом здесь", - подытожил Рубио.