США и Россия близки к ядерной сделке: Axios узнало детали переговоров в Абу-Даби

РФ и США ведут переговоры о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и близки к достижению соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и журналиста издания Барака Равида в X.
Источники издания рассказали, что две страны близки к заключению договора New START, однако проект плана должны одобрить лидеры США и страны-агрессора.
По словам одного из источников, переговоры продолжались в течение последних 24 часов в Абу-Даби между спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и официальными лицами РФ.
По данным источника Axios, действие договора истекает в четверг и его продление не будет юридически оформлено. По его словам, стороны договорились соблюдать его условия и вести переговоры о новом соглашении.
"Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов обновления договора", - подчеркнул американский чиновник.
Позже Барак Равид сообщил, что США и РФ согласились соблюдать условия СНВ еще по меньшей мере шесть месяцев. В течение этого времени будут вестись переговоры о потенциальном новом соглашении.
Этот договор является ограничительным механизмом, который сдерживает ядерные арсеналы США и РФ. Две страны вместе владеют примерно 85% мировых боеголовок.
Договор СНВ-3 ограничивает количество ядерных боеголовок, которые США и Россия могут размещать на подводных лодках, ракетах и бомбардировщиках, а также включает важные механизмы прозрачности.
Напомним, 5 февраля прекращает действие Договор об ограничении ядерных арсеналов США и России. Российский диктатор Владимир Путин ранее предложил добровольно соблюдать ограничения еще год.
В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы новое соглашение, которое включало бы также Китай, однако конкретных шагов Вашингтон пока не сделал.
В то же время американский президент приказал Пентагону возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Россией и Китаем.