США та Росія близькі до ядерної угоди: Axios дізналось деталі переговорів в Абу-Дабі

Джерела видання розповіли, що дві країни близькі до укладення договору New START, проте проєкт плану мають схвалити лідери США та країни-агресорки.

За словами одного з джерел, переговори тривали протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі між спецпредставниками американського лідера Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та офіційними особами РФ.

За даними джерела Axios, дія договору спливає у четвер і його продовження не буде юридично оформлено. За його словами, сторони домовилися дотримуватися його умов і вести переговори про нову угоду.

"Ми домовилися з Росією діяти сумлінно і почати обговорення способів оновлення договору", - наголосив американський чиновник.

Пізніше Барак Равід повідомив, що США та РФ погодилися дотримуватися умов СНО ще щонайменше шість місяців. Протягом цього часу будуть вестися переговори про потенційну нову угоду.

Що відомо про договір СНО-3

Цей договір є обмежувальний механізм, який стримує ядерні арсенали США та РФ. Дві країни разом володіють приблизно 85% світових боєголовок.

Договір СНО-3 обмежує кількість ядерних боєголовок, які США і Росія можуть розміщувати на підводних човнах, ракетах і бомбардувальниках, а також включає важливі механізми прозорості.