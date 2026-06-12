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США и МАГАТЭ приняли жесткую резолюцию против Тегерана

02:48 12.06.2026 Пт
3 мин
Сколько, по подсчетам МАГАТЭ, Иран имеет урана для ядерных боеголовок?
aimg Филипп Бойко
США и МАГАТЭ приняли жесткую резолюцию против Тегерана Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
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Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к Ирану срочно предоставить отчет об имеющихся запасах урана. Дипломатическое давление на Тегеран усилилось после серии военных столкновений в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение поддержали 21 страна из 35 членов Совета. Соавторами документа выступили США, Великобритания, Франция и Германия. Западные государства требуют от Тегерана полной прозрачности и допуска инспекторов на объекты.

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Однако единство было неполным. Россия, Китай и Нигер проголосовали против, а еще 10 государств решили воздержаться.

"Действия Ирана не только вызывают неотложную обеспокоенность относительно характера его ядерной программы, но и угрожают самой целостности глобального режима ядерных гарантий", - говорится в совместном заявлении четырех государств и МАГАТЭ.

Сбитый Apache как триггер

Всего за несколько часов до голосования США и Иран обменялись мощными ударами. Конфликт вспыхнул с новой силой после заявления Дональда Трампа о сбитом американском вертолете Apache возле Ормузского пролива.

В прошлом июне авиация Израиля и США уже атаковала иранские заводы по обогащению урана. Объекты получили серьезные повреждения. Однако МАГАТЭ уверено: большая часть опасного материала уцелела и его могли спрятать.

Как отреагировал Иран на резолюцию

Иранская сторона категорически отвергает обвинения. Посол Тегерана при МАГАТЭ Реза Наджафи назвал требования "чрезмерными" и обвинил Совет директоров в попытке обелить действия США.

"Не рассматривая коренных причин нынешней ситуации, резолюция сосредотачивается исключительно на ее последствиях и выдвигает ряд чрезмерных требований к Ирану", - заявил Наджафи.

Ранее Тегеран уже предупреждал, что из-за резких шагов может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ.

Сколько у Ирана урана?

По данным США, Тегеран сейчас может обладать запасом в 440,9 кг урана с обогащением до 60%. До оружейного уровня в 90% остался один шаг.

По оценкам экспертов, этого количества материала достаточно для создания 10 ядерных боеголовок. Точная судьба этих запасов после бомбардировок неизвестна. Инспекторы МАГАТЭ требуют "безотлагательного" доступа к местам, где хранится топливо.

Что известно о ядерном потенциале Ирана

Большинство запасов обогащенного урана Ирана скорее всего до сих пор находятся на территории ядерного комплекса в городе Исфахан. Этот объект неоднократно становился целью для авиаударов США.

Также в МАГАТЭ опасаются, что Тегеран обманет Трампа. "Без проверки любая сделка не является сделкой. Это иллюзия сделки или обещание, выполнение которого неизвестно", - пояснил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее Трамп заявлял, что обязательно вывезет всю"ядерную пыль с помощью экскаваторов" в США.

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