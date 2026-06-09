США впервые потеряли боевой вертолет Apache за время войны с Ираном

Вблизи Ормузского пролива разбился американский боевой вертолет AH-64 Apache. Это первый случай уничтожения этой техники с начала конфликта с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT .

Авария военного вертолета произошла в понедельник, 8 июня. Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента.

Точные причины падения пока не установлены - специалисты выясняют, произошла ли техническая неисправность, или вертолет мог быть сбит иранским огнем. Также не исключаются другие непредвиденные проблемы.

"С 28 февраля, когда началась война, Ирану удалось сбить около 30 беспилотников. Несколько истребителей США также были потеряны в результате атак Исламской Республики и огня по своим. Однако это будет первый вертолет Apache, уничтоженный во время этого конфликта", - отмечают журналисты.

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Президент США Дональд Трамп подтвердил факт аварии и сообщил об успешной спасательной операции.

"Пилоты в порядке, никто не пострадал", - подчеркнул он.

Глава Белого дома не предоставил дополнительных деталей по поводу обстоятельств падения, однако отметил, что официальный доклад об инциденте будет обнародован на следующий день.