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У Путина нервно отреагировали на слова Зеленского о 30 тысячах солдат из КНДР

12:52 27.07.2026 Пн
2 мин
Глава государства заявлял, что россияне уже готовятся принять военных из Северной Кореи
aimg Валерий Ульяненко
У Путина нервно отреагировали на слова Зеленского о 30 тысячах солдат из КНДР Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
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В Кремле отреагировали на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия хочет привлечь военных КНДР для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков нервно ответил на слова президента Украины.

"Не считаю необходимым это комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах", - сказал он.

Что предшествовало

Недавно Зеленский заявил, что российский диктатор готовит основу для расширения мобилизации в РФ. По его словам, Москва также планирует привлечь дополнительных военных из Северной Кореи.

Глава государства сообщил, что Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи. В частности, уже с июня в Воронежской области готовятся, чтобы их принять.

Президент также отметил, что Северная Корея также готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет, что представляет угрозу не только Украине.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Россия помогает КНДР приобретать боевой опыт, усовершенствовать вооружение и отрабатывать его применение в реальных боевых условиях.

Отметим, недавно президент сообщил, что украинская разведка владеет информацией о подготовке Кремлем нового этапа мобилизации в российскую армию уже в ближайшие месяцы.

По словам Зеленского, грядущая волна мобилизации может быть достаточно масштабной.

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