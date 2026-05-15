Мерц провел разговор с Трампом на фоне разногласий по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, войну в Украине и вопросы безопасности в рамках НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого политика в сети Х.

Разговор Мерца и Трампа

Как отметил Фридрих Мерц, он провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом в пятницу, 15 мая.

На момент звонка президент США находился на борту самолета, возвращаясь из Китая в Вашингтон.

По словам канцлера ФРГ, диалог был посвящен ключевым международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, войну в Украине и вопросы трансатлантического сотрудничества.

Позиции по Ирану

Мерц подчеркнул, что стороны пришли к единому пониманию по ряду вопросов, связанных с Ираном.

В частности, речь идет о необходимости возобновления переговорного процесса и недопущения эскалации.

Он также отметил важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе и недопущения разработки Тегераном ядерного оружия.

Общая оценка диалога

По словам канцлера Германии, в ходе разговора была зафиксирована согласованная позиция по ключевым вопросам международной безопасности.

Мерц охарактеризовал итоги беседы как единые подходы сторон к текущим вызовам.

Он отдельно подчеркнул, что обсуждение затронуло и войну в Украине, а также вопросы, связанные с деятельностью НАТО.