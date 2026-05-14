ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль может вскоре возобновить военную операцию против Ирана, - Кац

19:00 14.05.2026 Чт
2 мин
Израильский министр заявил, что не все цели еще достигнуты
aimg Валерий Ульяненко
Израиль может вскоре возобновить военную операцию против Ирана, - Кац Фото: Исраэль Кац (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предположил, что уже вскоре операция против Ирана может быть возобновлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Epoch.

Читайте также: Нетаньяху тайно посещал ОАЭ после начала войны с Ираном

По словам израильского министра, в течение последнего года Иран "подвергся чрезвычайно тяжелым ударам", которые отбросили его "назад во всех сферах". Он также подчеркнул, что задачи Израиля еще не выполнены.

"Мы должны выполнить задачу кампании таким образом, чтобы Иран больше не стал угрозой существованию Израиля, США и свободного мира на поколение вперед", - подчеркнул Кац.

Он также отметил, что Израиль готов к тому, вскоре ему снова "придется принимать меры для обеспечения достижения этих целей".

Операция Израиля и США против Ирана

Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько раз подчеркивал, что военная кампания против Ирана пока не завершена. Он отметил, что впереди остается еще много работы.

В то же время в Израиле растет беспокойство относительно будущей политики Вашингтона, в частности из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может заключить с Ираном "неудачное соглашение", которое не решит ключевых проблем безопасности, приведших к конфликту.

К слову, Трамп недавно отрицал, что говорил о завершении боевых действий против Ирана. При этом он утверждает, что США многое разбомбили.

Отметим, на фоне этих вызовов правительство Израиля планирует постепенно трансформировать отношения с США и в течение десяти лет полностью отказаться от ежегодной американской военной помощи в размере 3,8 млрд долларов. При этом планируется продолжение борьбы против ядерного обогащения в Иране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль Иран
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес