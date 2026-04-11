США полностью уничтожили армию Ирана, включая флот и ВВС, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью разгромили армию Ирана, в том числе флот и военно-воздушные силы страны.

В своей очередной публикации Трамп вновь намекнул, что СМИ распространяют фейки, когда пишут о поражении США. "Фейковые СМИ - это безумие, или просто коррумпированные люди! Соединенные Штаты полностью уничтожили иранскую армию, включая весь флот и военно-воздушные силы, и все остальное. Их руководство мертво", - написал Трамп. Он добавил, что Ормузский пролив скоро откроется, а пустые корабли "спешат" в США, чтобы "загрузиться" нефтью. "Но, если вы слушаете фейковые новости, мы проигрываем", - резюмировал он.