США одобрили передачу Украине оружия, а Зеленский встретится с Трампом: новости за 16 сентября

Администрация Трампа одобрила первые два пакета помощи Украине за средства НАТО, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине, которые профинансировало НАТО.

По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Элбриджа Колби, речь идет о двух поставках вооружения на сумму 500 млн долларов в рамках механизма PURL.

Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке, - госсекретарь США

Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, глава Белого дома все еще надеется поспособствовать заключению мирного соглашения с участием российского диктатора Владимира Путина.

Рада возобновила прямые трансляции заседаний: где смотреть

Верховная Рада начала прямые трансляции своих заседаний. Это произошло буквально впервые за почти 4 года.

За время полномасштабной войны телеканал Рада до этого только один раз показывал заседание народных депутатов.

РФ ударила по фармуниверситету в Харькове: момент прилета и фото последствий

Во время российской атаки на Харьков 16 сентября один из беспилотников попал в здание Национального фармацевтического университета в Слободском районе города.

В результате удара повреждена крыша заведения и возник пожар.

Трамп: Зеленскому придется заключить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен будет заключить сделку, чтобы завершить войну РФ против Украины.

Также он добавил, что Зеленский и российский диктатор Владимир Путин ненавидят друг друга.