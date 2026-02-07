RU

В США одобрили возможную продажу Украине запчастей для военной техники на 185 млн долларов

Фото: Кабмин Украины запросил закупку запасных частей класса ІХ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу военного оборудования для Украины на 185 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

Читайте также: США будут предоставлять Украине наступательное оружие, пока не наступит мир

В пресс-релизе указано, что Кабмин запросил закупку запасных частей класса ІХ для поддержки поставляемых армией США транспортных средств и систем вооружения, а также других связанных элементов логистики и поддержки программ.

Ориентирования стоимость пакета составляет 185 млн долларов.

"Продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей нацбезопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой, способствующей политической стабильности и экономическому программу в Европе", - говорится в публикации.

Продажа американского оружия для Украины

Напомним, что после возвращение Дональда Трампа на пост президента США, Соединенные Штаты фактически перестали финансировать продажу оружия для Украины.

Вместе того Вашингтон совместно с НАТО запустили программу PURL, по которой покупку американского оружия для Киева финансируют европейские страны. К этой инициативе присоединились уже более 20 государств.

К слову, несколько недель назад глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что в 2026 году наша страна нуждается в американском оружии на 15 млрд долларов в рамках PURL. В частности, нужны средства ПВО, в первую очередь Patriot и NASAMS.

Также добавим, что в конце декабря Трамп подписал закон о национальном обеспечении обороны на 2026 год в размере 901 млрд долларов. Из них 800 млн предусмотрено Украине - по 400 млн долларов в течение 2026 и 2027 годов.

