В США одобрили возможную продажу Украине запчастей для военной техники на 185 млн долларов

Продажа американского оружия для Украины

Напомним, что после возвращение Дональда Трампа на пост президента США, Соединенные Штаты фактически перестали финансировать продажу оружия для Украины.

Вместе того Вашингтон совместно с НАТО запустили программу PURL, по которой покупку американского оружия для Киева финансируют европейские страны. К этой инициативе присоединились уже более 20 государств.

К слову, несколько недель назад глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что в 2026 году наша страна нуждается в американском оружии на 15 млрд долларов в рамках PURL. В частности, нужны средства ПВО, в первую очередь Patriot и NASAMS.

Также добавим, что в конце декабря Трамп подписал закон о национальном обеспечении обороны на 2026 год в размере 901 млрд долларов. Из них 800 млн предусмотрено Украине - по 400 млн долларов в течение 2026 и 2027 годов.