Трамп подписал оборонный бюджет США: сколько предусмотрено на помощь Украине
В четверг, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон о национальном обеспечении обороны на 2026 финансовый год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Подписанный Трампом закон предусматривает рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 млрд долларов.
Что касается Украины, в документе предусмотрено выделение Украине 800 млн долларов - по 400 млн долларов в течение 2026 и 2027 годов - в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для ВСУ.
Это происходит на фоне того, что команда Трампа ведет переговоры, пытаясь остановить войну России против Украины.
США уменьшили помощь Украине
Напомним, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Соединенные Штаты сократили объемы поддержки Украины.
В военной сфере НАТО и США запустили механизм PURL, который позволяет европейским странам финансировать и закупать американское вооружение для нужд Украины.
В начале декабря Трамп снова заявил, что США больше не тратят собственные средства на помощь Украине. По его словам, теперь за американское оружие рассчитывается НАТО, а Вашингтон получает средства от Альянса.
Как сообщало РБК-Украина, 11 декабря Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета с деньгами на помощь Украине.
В законе делается усиленный акцент на европейской обороне. Белому дому запрещено уменьшать численность войск в Европе ниже 76 тысяч человек на срок в более 45 дней. Запрещено также вывозить или передавать ключевое военное оборудование.
Закон об обороне также уполномочивает Балтийскую инициативу безопасности и предусматривает выделение 175 миллионов долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии.