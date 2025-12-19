Трамп подписал оборонный бюджет США: сколько предусмотрено на помощь Украине

В четверг, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон о национальном обеспечении обороны на 2026 финансовый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

Это происходит на фоне того, что команда Трампа ведет переговоры, пытаясь остановить войну России против Украины.

Что касается Украины, в документе предусмотрено выделение Украине 800 млн долларов - по 400 млн долларов в течение 2026 и 2027 годов - в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для ВСУ.

США уменьшили помощь Украине

Напомним, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Соединенные Штаты сократили объемы поддержки Украины.

В военной сфере НАТО и США запустили механизм PURL, который позволяет европейским странам финансировать и закупать американское вооружение для нужд Украины.

В начале декабря Трамп снова заявил, что США больше не тратят собственные средства на помощь Украине. По его словам, теперь за американское оружие рассчитывается НАТО, а Вашингтон получает средства от Альянса.

Как сообщало РБК-Украина, 11 декабря Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета с деньгами на помощь Украине.

В законе делается усиленный акцент на европейской обороне. Белому дому запрещено уменьшать численность войск в Европе ниже 76 тысяч человек на срок в более 45 дней. Запрещено также вывозить или передавать ключевое военное оборудование.

Закон об обороне также уполномочивает Балтийскую инициативу безопасности и предусматривает выделение 175 миллионов долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии.