У США схвалили можливий продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 млн доларів

Продаж американської зброї для України

Нагадаємо, що після повернення Дональда Трампа на пост президента США, Сполучені Штати фактично перестали фінансувати продаж зброї для України.

Водночас Вашингтон спільно з НАТО запустили програму PURL, за якою купівлю американської зброї для Києва фінансують європейські країни. До цієї ініціативиприєдналися вже понад 20 держав.

До слова, кілька тижнів тому голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що у 2026 році наша країна потребує американської зброї на 15 млрд доларів у рамках PURL. Зокрема, потрібні засоби ППО, насамперед Patriot і NASAMS.

Також додамо, що наприкінці грудня Трамп підписав закон про національне забезпечення оборони на 2026 рік у розмірі 901 млрд доларів. З них 800 млн передбачено Україні - по 400 млн доларів протягом 2026 і 2027 років.