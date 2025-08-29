ua en ru
Венгрия не поддержала заявление ЕС с осуждением массированного удара РФ по Киеву

Пятница 29 августа 2025 17:35
Венгрия не поддержала заявление ЕС с осуждением массированного удара РФ по Киеву Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия стала единственной страной из 27 членов ЕС, которая отказалась подписать заявление высокой представительницы ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас, осуждающее массированный удар России по Киеву 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление ЕС.

Как отмечается, заявление поддержали 26 государств-членов ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. То есть все, кроме Венгрии.

"28 августа Россия осуществила очередную масштабную атаку на Киев и многие другие украинские города, убив по меньшей мере 23 мирных жителей. Мы выражаем соболезнования, солидарны со всеми украинцами и решительно осуждаем постоянные атаки России на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, которые являются преднамеренной эскалацией и подрывают усилия по миру", - говорится в заявлении.

Каллас отметила, что удар также нанес серьезный ущерб офисам Представительства Европейского Союза в Киеве и зданию Британского Совета, где охранник получил ранения, что "в очередной раз демонстрирует безрассудный характер нападений России и ее пренебрежение международным правом".

Она подчеркнула, что ставить в опасность жизнь дипломатов и дипломатического персонала является "явным нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях".

"Умышленные атаки на гражданское население и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все командиры, виновники и соучастники этих серьезных нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнула Каллас.

Вместе с тем она добавила, что эти преступления лишь усиливают решимость Европы и намерение поддерживать Украину в отражении агрессии и стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.

"ЕС будет продолжать и расширять свою всестороннюю поддержку Украине по всем направлениям, в частности путем ускорения работы над 19-м пакетом санкций", - заявила глава европейской дипломатии.

Она напомнила, что с марта 2025 года Украина придерживается полного и безусловного прекращения огня и неоднократно выражала готовность к миру, тогда как Россия усилила нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

"Мы будем продолжать сотрудничать с международными партнерами, включая США, чтобы положить конец агрессивной войне России всеобъемлющим, справедливым и длительным миром. Россия должна прекратить убийства и продемонстрировать настоящую готовность к миру", - говорится в заявлении.

Массированный удар по Киеву 28 августа

Напомним, ночью 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что вызвало масштабные разрушения.

По последним данным, в результате вражеского удара по Киеву погибли 23 человека, среди них есть дети.

Подробнее массированный удар по столице - читайте в материале РБК-Украина.

