В Киеве уже 25 погибших из-за массированного удара россиян

Киев, Пятница 29 августа 2025 19:36
UA EN RU
В Киеве уже 25 погибших из-за массированного удара россиян Фото: Россия ударила по жилому дому в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Число погибших в результате российского массированного удара по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, он провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Он поблагодарил Кошту за искренние сочувствия тем украинцам, которые потеряли своих близких из-за российского массированного удара.

"По состоянию на данный момент известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что это был абсолютно подлый удар России, который демонстрирует настоящие планы российского диктатора Владимира Путина продолжать убийства, а не делать шаги к завершению войны.

Удар по Киеву в ночь на 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты запустили по Украине почти 600 дронов-камикадзе и 31 ракету. Большая часть дронов и ракет летела в сторону Киева.

В частности, в Дарницком районе оккупанты атаковали подъезд жилой многоэтажки, в результате чего он был разрушен.

Согласно последним данным, в результате атаки 53 человека были ранены.

Еще сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что судьба восьми человек до сих пор неизвестна.

