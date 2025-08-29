В Киеве уже 25 погибших из-за массированного удара россиян
Число погибших в результате российского массированного удара по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы государства, он провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Он поблагодарил Кошту за искренние сочувствия тем украинцам, которые потеряли своих близких из-за российского массированного удара.
"По состоянию на данный момент известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали", - добавил Зеленский.
Он подчеркнул, что это был абсолютно подлый удар России, который демонстрирует настоящие планы российского диктатора Владимира Путина продолжать убийства, а не делать шаги к завершению войны.
Удар по Киеву в ночь на 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты запустили по Украине почти 600 дронов-камикадзе и 31 ракету. Большая часть дронов и ракет летела в сторону Киева.
В частности, в Дарницком районе оккупанты атаковали подъезд жилой многоэтажки, в результате чего он был разрушен.
Согласно последним данным, в результате атаки 53 человека были ранены.
Еще сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что судьба восьми человек до сих пор неизвестна.