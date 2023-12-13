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США ускоряют техническое обслуживание истребителей F-35 для Израиля

Среда 13 декабря 2023 04:00
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США ускоряют техническое обслуживание истребителей F-35 для Израиля Фото: Пентагон ускорит обслуживание истребителей F-35 для Израиля (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пентагон ускоряет обслуживание и оперативную поддержку израильского парка истребителей F-35 для поддержания боевой готовности против региональных угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что Израиль мало говорил о роли истребителей F-35 в войне с палестинскими боевиками ХАМАС, но использует их для авиаударов в Секторе Газы во время наземного наступления.

"В Израиле мы видим растущую поддержку в операциях, максимизирующих готовность парка: 35 из 39 самолетов F-35 Израиля превосходят ожидания в бою", - сказал замминистра обороны США Уильям Лаплант.

Генерал-лейтенант военно-воздушных сил США Майкл Шмидт рассказал, что ВВС Израиля добивается исключительных показателей боеспособности в выполнении миссий, а самолеты доказывают свою надежность.

"Мы многому учимся и будем применять извлеченные уроки для повышения мощности воздушного флота по всему миру", - заявил Шмидт.

Помощь Израилю от США

Соединенные Штаты Америки с начала войны между Израилем и ХАМАСом поддерживают Иерусалим. В частности, они направили несколько авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.

Также США подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол" , которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

9 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа, поскольку считают, что это принесет только пользу палестинским боевикам ХАМАС.

Недавно администрация президента США Джо Байдена использовала чрезвычайные полномочия для разрешения продаж Израилю около 14 тысяч танковых снарядов без одобрения Конгресса.

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