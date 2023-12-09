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США наложили вето на резолюцию ООН по прекращению огня в Газе

Суббота 09 декабря 2023 00:27
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США наложили вето на резолюцию ООН по прекращению огня в Газе Фото: США ветировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проект резолюции, выдвинутый Объединенными Арабскими Эмиратами, поддержали 13 членов Совбеза ООН. Великобритания удержалась, а США наложили вето.

"Мы не можем просто нажать пальцами, и конфликт прекратится. Это очень, очень сложная ситуация. Речь идет не об изоляции. Речь идет о том, что, по нашему мнению, лучше попытаться положить конец этому конфликту как можно быстрее", - заявил перед голосованием заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

Соединенные Штаты и Израиль выступают против прекращения огня, поскольку считают, что это принесет только пользу ХАМАС. В то же время Вашингтон поддерживает паузу в боевых действиях, чтобы защитить гражданское население и позволить освободить заложников, захваченных боевиками во время нападения на Израиль 7 октября.

Отмечается, что США предпочитают свою собственную дипломатию, а не действия Совета Безопасности ООН, чтобы добиться освобождения большего количества заложников и оказывать давление на Израиль, чтобы тот лучше защищал гражданских в Газе.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

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ООН ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль
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