США прискорюють технічне обслуговування винищувачів F-35 для Ізраїлю

Пентагон прискорює технічне обслуговування та оперативну підтримку ізраїльського парку винищувачів F-35 для підтримки бойової готовності проти регіональних загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що Ізраїль мало говорив про роль винищувачів F-35 у війні проти палестинських бойовиків ХАМАС, але використовує їх для авіаударів у Секторі Гази під час наземного наступу.

"В Ізраїлі ми бачимо зростаючу підтримку в операціях, які максимізують готовність парку: 35 із 39 літаків F-35 Ізраїлю перевершують очікування в бою", - сказав заступник міністра оборони США Вільям Лаплант.

Генерал-лейтенант військово-повітряних сил США Майкл Шмідт розповів, що ВПС Ізраїлю досягає виняткових показників боєздатності у виконанні місій, а літаки доводять свою надійність.

"Ми багато чого вчимося і застосовуватимемо отримані уроки для підвищення потужності повітряного флоту по всьому світу", - заявив Шмідт.

Допомога Ізраїлю від США

Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС підтримують Єрусалим. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.

Також США підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.

9 грудня США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Газа, оскільки вважають, що це принесе лише користь палестинським бойовикам ХАМАС.

Нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без схвалення Конгресу.