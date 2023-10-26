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Пентагон подтвердил передачу Израилю двух систем "Железный купол"

Вашингтон, Четверг 26 октября 2023 22:38
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Пентагон подтвердил передачу Израилю двух систем "Железный купол" Фото: Пентагон подтвердил передачу Израилю двух систем "Железный купол" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки предоставят Израилю две системы противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Военно-воздушных сил Пэта Райдера.

По его словам, системы предоставят “в дополнение к ракетам-перехватчикам”.

При этом Райдер рассказал, что США развертывают около 900 военнослужащих на Ближнем Востоке, но не в Израиле.

"Они предназначены для поддержки региональных усилий по сдерживанию и дальнейшего усиления возможностей США по защите сил", - уточнил бригадный генерал.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 26 октября, издание Reuters сообщало, что США планируют передать Израилю две системы "Железный купол". Американцы ранее приобрели их у израильтян.

США хотят сдать системы в аренду, уточняли журналисты.

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