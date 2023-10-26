Пентагон подтвердил передачу Израилю двух систем "Железный купол"
Соединенные Штаты Америки предоставят Израилю две системы противоракетной обороны "Железный купол".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Военно-воздушных сил Пэта Райдера.
По его словам, системы предоставят “в дополнение к ракетам-перехватчикам”.
При этом Райдер рассказал, что США развертывают около 900 военнослужащих на Ближнем Востоке, но не в Израиле.
"Они предназначены для поддержки региональных усилий по сдерживанию и дальнейшего усиления возможностей США по защите сил", - уточнил бригадный генерал.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 26 октября, издание Reuters сообщало, что США планируют передать Израилю две системы "Железный купол". Американцы ранее приобрели их у израильтян.
США хотят сдать системы в аренду, уточняли журналисты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.