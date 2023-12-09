Госдеп использовал чрезвычайные полномочия, чтобы предоставить Израилю снаряды
Администрация президента США Джо Байдена использовала чрезвычайные полномочия, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 тысяч танковых снарядов без одобрения Конгресса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Государственный департамент США, объявив чрезвычайную ситуацию, в пятницу, 9 декабря, воспользовался законом о контроле над экспортом вооружений и согласовал срочную продажу танковых снарядов стоимостью 106,5 млн долларов Израилю.
Эти снаряды являются частью большего соглашения более чем на 500 млн долларов, включающего 45 тысяч снарядов для израильских танков "Меркава" и которое администрация Байдена просит одобрить Конгресс.
Отмечается, что по мере обострения войны между Израилем и ХАМАСом вопрос о том, как и где именно используется американское оружие в конфликте, стал объектом более пристального внимания, хотя официальные лица США заявляют, что не планируют ставить условия военной помощи Иерусалиму.
В заявлении Пентагона говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен обстоятельно обосновал Конгрессу, что танковые снаряды должны быть немедленно предоставлены Израилю в пользу национальной безопасности Соединенных Штатов.
Продажа будет производиться из запасов армии США и будет включать 120-мм танковые патроны для фугасных противотанковых многоцелевых снарядов с трассером (MPAT) M830A1 и сопутствующее оборудование.
"Израиль будет использовать расширенные возможности как средство сдерживания региональных угроз и укрепления своей внутренней обороны", – заявили в Пентагоне.
Помощь Израилю от США
Соединенные Штаты Америки с начала войны между Израилем и ХАМАС поддерживают Иерусалим. В частности, они направили несколько своих авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.
Также США еще месяц назад подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.
9 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа, поскольку считают, что это принесет только пользу палестинским боевикам ХАМАС.
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