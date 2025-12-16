США работают с Европой над гарантиями безопасности для Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины. По его словам, Европа будет большой частью этого процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В ходе общения с прессой журналисты отметили, что судя по всему, для Украины формируется соглашение на подобии 5-й статьи НАТО, но без членства Киева в Альянсе.
По этой причине репортеры спросили, что мол, если Украине предложат такие гарантии, то какой стимул отдавать территории (речь о Донбассе). Трамп на это ответил:
"Они уже потеряли территорию, если честно. Я имею ввиду, что территории уже потеряны. Но что касается гарантий безопасности - мы работаем, мы работаем вместе с Европой. Европа будет большой частью этого. И мы работаем над гарантией безопасности, чтобы война не началась снова", - сказал президент США.
Мирный план США и гарантии безопасности для Украины
Напомним, что в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны из 28 пунктов. Документ по сей день дорабатывают, поскольку изначально он был явно в пользу России, а на данный момент решаются ключевые вопросы - территории, гарантии безопасности и прочее.
Так, 14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, командой Трампа и европейскими лидерами. Все стороны заявили о прогрессе, но пока неясно, будет ли согласна РФ на новые доработки документа.
Тем временем WSJ сообщило, что США предлагают Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО, но без формального членства Киева в Альянсе.
По словам источников, США пообещали защиту от любой агрессии, пытаясь "выйти из тупика" в мирных переговорах. К слову, президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал момент гарантий от США, отметив, что документ будет проголосован в Конгрессе.
Также мы писали, что после встречи в Берлине европейские лидеры публично представили свой план гарантий безопасности для Украины. Он состоит из 6 ключевых пунктов и затрагивает военную поддержку, механизм контроля прекращения огня, юридически обязывающие гарантии безопасности и не только.
Подробнее о европейских гарантиях безопасности - читайте в материале РБК-Украина.