США працюють із Європою над гарантіями безпеки для України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для України. За його словами, Європа буде великою частиною цього процесу.

Під час спілкування з пресою журналісти зазначили, що, судячи з усього, для України формується угода на кшталт 5-ї статті НАТО, але без членства Києва в Альянсі.

З цієї причини репортери запитали, що мовляв, якщо Україні запропонують такі гарантії, то який стимул віддавати території (йдеться про Донбас). Трамп на це відповів:

"Вони вже втратили територію, якщо чесно. Я маю на увазі, що території вже втрачено. Але що стосується гарантій безпеки - ми працюємо, ми працюємо разом з Європою. Європа буде великою частиною цього. І ми працюємо над гарантією безпеки, щоб війна не почалася знову", - сказав президент США.