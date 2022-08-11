США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань, - Пелосі

Сполучені Штати продовжуватимуть дотримуватися політики "одного Китаю". Однак не дозволять Пекіну ізолювати Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікерки Конгресу США Ненсі Пелосі під час спеціальної пресконференції у Вашингтоні, оприлюднену агентством Укрінформ .

"Ми не відходимо від цього (політики "одного Китаю" - ред.). Але водночас не дозволимо Китаю ізолювати Тайвань", - сказала політикиня.

Пелосі наголосила, що Сполучені Штати залишаються на позиціях, визначених у трьох спільних комюніке між США й Китаєм, а також інших домовленостей щодо Тайваню.

Ба більше, спікерка Конгресу додала, що Пекін не може забороняти парламентській делегації з Вашингтона відвідувати острів.