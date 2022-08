Тайвань оточений: китайські війська проводять навчальні стрільби

Стрільби ведуться з міста Сямень - найбільшого порту китайської провінції Фуцзянь. Повідомляється, що місцеві жителі бояться початку війни.

- Live fire exercise in Xiamen, Fujian, China. Locals are reportedly afraid war could break out.#Taiwan #Pelosi #China pic.twitter.com/YXEXK2BId3 — NEWS ALL TIME (@NEWS_ALL_TIME) August 2, 2022

#China's large maritime patrol vessel sails into waters off southern Fujian for law enforcement in #Taiwan Straithttps://t.co/u7EXj8H9kt pic.twitter.com/8yMVuRB1sn — CCTV+ (@CCTV_Plus) August 3, 2022

ВПС Народно-визвольної армії Китаю направили свої винищувачі Су-35 для перетину Тайванської протоки, повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Міністерство оборони Тайваню заявило в середу, що китайські бойові стрілянини навколо демократичного острова цього тижня продемонстрували намір Пекіна зруйнувати регіональний мир та стабільність.

Тайвань підвищив рівень бойової готовності та своєчасно та належним чином відреагує на навчання, повідомив журналістам представник міністерства оборони.

Як повідомлялося раніше, Управління морської безпеки Китаю розповсюдило повідомлення про те, що з 00:00 годин 2 серпня до 00:00 годин 6 серпня в частині акваторії Південнокитайського моря будуть проводитися військові навчання з бойовими стрільбами.

Раніше з'явилася інформація, що Збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які почалися біля Тайваню 2 серпня.

Раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.