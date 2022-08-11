США не позволят Китаю изолировать Тайвань, - Пелоси

Соединенные Штаты будут продолжать придерживаться политики "одного Китая". Однако не позволят Пекину изолировать Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Конгресса США Нэнси Пелоси во время специальной прессконференции в Вашингтоне, обнародованное агентством Укринформ .

"Мы не отходим от этого (политики "одного Китая" - ред.). Но в то же время не позволим Китаю изолировать Тайвань", - сказала политик.

Пелоси подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между США и Китаем, а также других договоренностей по Тайваню.

Более того, спикер Конгресса добавила, что Пекин не может запрещать парламентской делегации из Вашингтона посещать остров.