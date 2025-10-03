ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украина поделится технологиями производства дронов с США: в WSJ узнали детали

Пятница 03 октября 2025 08:31
UA EN RU
Украина поделится технологиями производства дронов с США: в WSJ узнали детали Фото: Украина поделится технологиями производства дронов с США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина готовится заключить с США соглашение о передаче технологий создания беспилотников, которые были "испытаны в боевых условиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным издания со ссылкой на источники среди официальных лиц обеих стран, в обмен на это Украине предоставят "роялти или другие формы компенсации".

Отмечается, что преимуществом Украины в сделке является большой опыт производства дронов. В то время, как американские компании "производят сложные беспилотники", украинцы специализируются на "массовом производстве дешевых беспилотных летательных аппаратов, которые доказали свою эффективность".

Группа украинских специалистов во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым уже начала в Вашингтоне "многодневные переговоры" с представителями Пентагона и Госдепартамента. По словам представителя правительства США, завершение детальной сделки, стоимость которой может составлять миллиарды долларов, "вероятно, займет месяцы".

Экспорт украинского оружия

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия. По его словам, экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

Также ранее стало известно, что украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

Так, во время встреч Украина представила свой опыт в сфере воздушных, морских и наземных беспилотных систем, который вызвал высокий интерес союзников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Дрони
Новости
РФ нанесла сотни массированных ударов по Запорожью: повреждены дома и объекты инфраструктуры
РФ нанесла сотни массированных ударов по Запорожью: повреждены дома и объекты инфраструктуры
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным