Украина поделится технологиями производства дронов с США: в WSJ узнали детали

Украина готовится заключить с США соглашение о передаче технологий создания беспилотников, которые были "испытаны в боевых условиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

По данным издания со ссылкой на источники среди официальных лиц обеих стран, в обмен на это Украине предоставят "роялти или другие формы компенсации".

Отмечается, что преимуществом Украины в сделке является большой опыт производства дронов. В то время, как американские компании "производят сложные беспилотники", украинцы специализируются на "массовом производстве дешевых беспилотных летательных аппаратов, которые доказали свою эффективность".

Группа украинских специалистов во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым уже начала в Вашингтоне "многодневные переговоры" с представителями Пентагона и Госдепартамента. По словам представителя правительства США, завершение детальной сделки, стоимость которой может составлять миллиарды долларов, "вероятно, займет месяцы".