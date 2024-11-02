США объявили новый пакет помощи, а в Украине запускают 5G-связь: новости за 1 ноября

Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи Украине. Тем временем в Украине запустили пилотный проект по использованию 5G-связи.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 1 ноября, - в материале РБК-Украина.
США передадут Украине вооружение общей стоимостью 425 млн долларов. Оно вошло в новый пакет военной помощи.
Что вошло в пакет:
В Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Его планируется провести в несколько этапов.
"Запускаем пилотный 5G в Украине. В трех городах протестуют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, в ходе испытаний Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК) и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей.
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Подробнее о том, где будут служить медики, - по ссылке.
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