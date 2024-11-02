США объявили новый пакет помощи, а в Украине запускают 5G-связь: новости за 1 ноября

США объявили новый пакет помощи Украине

США передадут Украине вооружение общей стоимостью 425 млн долларов. Оно вошло в новый пакет военной помощи.

Что вошло в пакет:

боеприпасы для ПВО NASAMS;

ракеты для ПЗРК Stinger;

оборудование и боеприпасы для беспилотников;

боеприпасы класса "воздух-земля";

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры Stryker;

стрелковое оружие и боеприпасы;

медицинское оборудование;

оборудование и боеприпасы для уничтожения помех;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

В Украине запускают пилотный проект 5G

В Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Его планируется провести в несколько этапов.

"Запускаем пилотный 5G в Украине. В трех городах протестуют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в ходе испытаний Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК) и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей.

Кабмин одобрил законопроект о ликвидации МСЭК

Правительство одобрило законопроект, который с 1 января ликвидирует МСЭК. Им на смену придут команды врачей-практиков.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять закон, который ликвидирует устаревшую и скомпрометированную систему медико-социальной экспертизы и создаст цифровую систему оценивания повседневного функционирования человека на базе мощных больниц состоятельной сети медучреждений.

Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове

Российские оккупанты вечером 1 ноября нанесли ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове.

В результате атаки погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Также ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских.

Одна из стран готова стать государством-покровителем для помощи украинцам в РФ

Одна из стран выразила готовность стать государством-покровителем по Женевским конвенциям. Это необходимо, чтобы помочь украинцам в России.

"На министерской конференции на этой неделе в Канаде одна из стран выразила готовность стать государством-покровителем по Женевским конвенциям для помощи украинцам в России. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным", - сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

В Генштабе разъяснили, где будут служить медики на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский решил усилить медицинские службы на фронте. Однако это не означает, что военных медиков переводят в пехоту.

Подробнее о том, где будут служить медики, - по ссылке.

В Украине создали Совет Координационного штаба по военнопленным

Внесены изменения в постановление КМУ от 11.03.2022 N 257 "Об образовании Координационного штаба по обращению с военнопленными".

Изменения предполагают создание Совета Координационного штаба по обращению с военнопленными с целью формирования согласованных межведомственных позиций стратегического характера по вопросам деятельности Координационного штаба.

Кабмин назначил нового образовательного омбудсмена

Кабинет министров назначил Надежду Лещик образовательным омбудсменом. Она заменит Сергея Горбачева, которого уволили еще 16 августа.