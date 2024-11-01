Сибига: одна из стран готова стать государством-покровителем для помощи украинцам в РФ

Одна из стран выразила готовность стать государством-покровителем по Женевским конвенциям. Это необходимо, чтобы помочь украинцам в России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram .

Сибига напомнил, что Россия удерживает на своей территории тысячи украинских военнопленных, гражданских заложников и депортированных детей. При этом Москва отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к ним.

Сейчас идет работа над тем, чтобы вернуть украинцев из России и обеспечить должное отношение к ним.

"На министерской конференции на этой неделе в Канаде одна из стран выразила готовность стать государством-покровителем по Женевским конвенциям для помощи украинцам в России. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным", - подчеркнул глава МИД.

Государство-покровитель

Стоит заметить, что государство-покровитель - это нейтральная страна, которая может осуществлять определенные функции в соответствии с Женевскими конвенциями.

Как объяснял украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, дипломатам такого государства могут предоставить доступ к военнопленным и гражданским заложникам.

В частности, они смогут передавать лекарство, а также поднимать вопрос об освобождении украинцев из плена.