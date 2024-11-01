Не в пехоте. В Генштабе разъяснили, где будут служить медики на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский решил усилить медицинские службы на фронте. Однако это не означает, что военных медиков переводят в пехоту.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Ранее Генштаб сообщил, что медицинские пункты, расположенные в зонах боевых действий, будут усилены соответствующим квалифицированным персоналом. Это должно позволить военным медикам оперативнее оказывать помощь раненым, что в свою очередь повышает шансы на их спасение.

Однако Лиховой подчеркнул, что для этого будет привлечен медицинский персонал из учреждений здравоохранения, то есть госпиталей Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"Хочу сделать важное уточнение - медики будут привлечены только на медицинских должностях, при том, что в медицинских силах есть и другие военнослужащие не только медицинского профиля. Медики же будут исполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад", - сказал спикер.

Будут делать это на ротационной основе, говорит Лиховой, то есть медиков будут отправлять в командировку.

"Это общепринятая практика, когда проходят ротации разных структур обороны Украины между фронтом и тылом", - пояснил он.

По словам спикера, усиление стабпунктов специалистами-медиками происходит по запросу командиров боевых частей.

"Еще раз ударение военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта и потом вернутся на свое основное место службы", - говорит Лиховой.