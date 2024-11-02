США оголосили новий пакет допомоги, а в Україні запускають 5G-зв’язок: новини за 1 листопада

США оголосили новий пакет допомоги Україні

США нададуть Україні озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Воно увійшло до нового пакета військової допомоги.

Що увійшло до пакета:

боєприпаси для ППО NASAMS;

ракети для ПЗРК Stinger;

обладнання та боєприпаси для безпілотників;

боєприпаси класу "повітря-земля";

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

В Україні запускають пілотний проєкт 5G

В Україні стартує пілотний проєкт з використання 5G-зв'язку. Його планують провести в кілька етапів.

"Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілот триватиме 2 роки й пройде у два етапи", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, під час випробувань Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж.

Кабмін схвалив законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Уряд схвалив законопроєкт, який з 1 січня ліквідує МСЕК. Їм на заміну прийдуть команди лікарів-практиків.

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який ліквідує застарілу та скомпрометовану систему медико-соціальної експертизи та створить цифровізовану систему оцінювання повсякденного функціонування людини на базі найпотужніших лікарень спроможної мережі медзакладів.

Окупанти вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові

Російські окупанти ввечері 1 листопада завдали ракетного удару по місцю дислокації поліції у Харкові.

Внаслідок атаки загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Також поранено ще 26 поліцейських та четверо цивільних.

Одна з країн готова стати державою-покровителем для допомоги українцям у РФ

Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями. Це необхідно, щоб допомогти українцям у Росії.

"На міністерській конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

У Генштабі роз'яснили, де будуть служити медики на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вирішив посилити медичні служби на фронті. Однак це не означає, що військових медиків переводять у піхоту.

Детальніше про те, де будуть служити медики, - за посиланням.

В Україні створили Раду Координаційного штабу з питань військовополонених

Внесено зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими".

Зміни передбачають створення Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з метою формування узгоджених міжвідомчих позицій стратегічного характеру з питань діяльності Координаційного штабу.

Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена

Кабінет міністрів призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом. Вона замінить Сергія Горбачова, якого звільнили ще 16 серпня.