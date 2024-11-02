США оголосили новий пакет допомоги, а в Україні запускають 5G-зв’язок: новини за 1 листопада

Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Тим часом в Україні запустили пілотний проєкт з використання 5G-зв'язку.
Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 1 листопада, - у матеріалі РБК-Україна.
США нададуть Україні озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Воно увійшло до нового пакета військової допомоги.
Що увійшло до пакета:
В Україні стартує пілотний проєкт з використання 5G-зв'язку. Його планують провести в кілька етапів.
"Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілот триватиме 2 роки й пройде у два етапи", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, під час випробувань Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж.
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