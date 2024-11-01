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В Украине запускают пилотный проект 5G: сколько продлится и что предусматривает

Киев, Пятница 01 ноября 2024 17:50
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В Украине запускают пилотный проект 5G: сколько продлится и что предусматривает Иллюстративное фото: в Украине запускают пилотный проект 5G (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Его планируют провести в несколько этапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Он рассказал, что украинское правительство приняло изменение в постановление об использовании радиочастот.

"Запускаем пилотный 5G в Украине. В трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа", - отметил Федоров.

По его словам, во время испытаний Национальная комиссия, которая совершает регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК) и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей.

Федоров обратил внимание, что 5G способен передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G. Это создает новые возможности для обмена большим объемом информации.

"Это один из ключевых шагов к полноценному запуску 5G в Украине, который мы планируем завершить к 2030 году", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что постановление правительства позволит операторам использовать частоты 2100 МГц не только для 3G, но и для 2G и 4G. При этом прекращение использования частот 694-862 МГц для аналогового и цифрового телевидения освободит их для мобильной связи.

К слову, ранее РБК-Украина писало о пяти самых абсурдных мифов о 5G.

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