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БТР Stryker и не только. США объявили новый пакет помощи Украине

Вашингтон, Пятница 01 ноября 2024 19:30
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БТР Stryker и не только. США объявили новый пакет помощи Украине Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

США предоставят Украине вооружение общей стоимостью 425 млн долларов. Оно вошло в новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

Как отметили в Пентагоне, вооружение, которое вошло в пакет, будут передавать Украине из запасов США.

Полный список того, что вошло в пакет:

  • боеприпасы для ПВО NASAMS;
  • ракеты для ПЗРК Stinger;
  • оборудование и боеприпасы для беспилотников;
  • боеприпасы класса "воздух-земля";
  • боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • бронетранспортеры Stryker;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • медицинское оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для уничтожения преград;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Анонс от Остина

Напомним, только вчера, 31 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США уже в ближайшие дни объявят новую помощь Украине.

Такой анонс он сделал, комментируя переброску северокорейских войск в Россию, в том числе и в Курскую область.

Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, всего в Курской области фиксируют около 8 тысяч солдат КНДР. В ближайшие дни они могут принять участие в боевых действиях против украинских военных.

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