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Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове: есть погибший и много пострадавших

Харьков, Пятница 01 ноября 2024 19:17
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Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове: есть погибший и много пострадавших Фото: россияне ударили по месту дислокации полиции в Харькове (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 1 ноября, нанесли ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове. Один полицейский погиб, 30 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Украины Ивана Выговского в Facebook.

"Сегодня российский враг прицельно ударил по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами - в результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", - написал Выговский.

Фото: последствия российского ракетного удара (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

Он уточнил, что погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.

По словам главы Нацполиции, полицейские работают на месте происшествия, предоставляют помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление оккупантов.

Ракетный удар по Харькову

Напомним, сегодня, 1 ноября, в Харькове прозвучали взрывы после того, как Воздушные силы предупредили о пуске российской ракеты.

После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили баллистической ракетой по жилому частному дому.

Он отмечал, что у двух женщин была острая реакция на стресс.

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Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове: есть погибший и много пострадавших
Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове: есть погибший и много пострадавших
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