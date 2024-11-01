Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове: есть погибший и много пострадавших

Российские оккупанты сегодня, 1 ноября, нанесли ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове. Один полицейский погиб, 30 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Украины Ивана Выговского в Facebook .

По словам главы Нацполиции, полицейские работают на месте происшествия, предоставляют помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление оккупантов.

Он уточнил, что погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.

"Сегодня российский враг прицельно ударил по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами - в результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", - написал Выговский.

Ракетный удар по Харькову

Напомним, сегодня, 1 ноября, в Харькове прозвучали взрывы после того, как Воздушные силы предупредили о пуске российской ракеты.

После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили баллистической ракетой по жилому частному дому.

Он отмечал, что у двух женщин была острая реакция на стресс.

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