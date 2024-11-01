Кабмин назначил нового образовательного омбудсмена: кто получил должность
Кабинет министров назначил Надежду Лещик образовательным омбудсменом. Она заменит Сергея Горбачева, которого уволили еще 16 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Увольнение Горбачева
Как и упоминалось выше, Горбачев был уволен еще 16 августа.
Как он объяснил тогда, это было связано с окончанием пятилетнего срока каденции.
Стоит добавить и то, что он был первым образовательным омбудсменом в Украине.
Согласно законодательству, образовательный омбудсмен назначается на пять лет без права повторного назначения.
Надежда Лещик
С 2019 года Лещик возглавляла отдел медиа и аналитики в Службе образовательного омбудсмена. Она также участвовала в конкурсе на руководящую должность коммунального предприятия "Образовательное агентство города Киева". В 2021 году она присоединилась к команде партии "Голос" в городе Бровары.
Лещик открыто заявила о своем участии в конкурсе, отметив, что, имея пятилетний опыт, хорошо понимает проблемы, которые существуют в сфере защиты прав.
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