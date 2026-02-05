США будут предоставлять Украине наступательное оружие, пока не наступит мир, - Уитакер

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Киеву наступательное оружие до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Витакера в эфире телеканала Newsmax.
"Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине", - сказал он.
По его словам, это необходимо Украине, во-первых, для противовоздушной и противоракетной обороны, а во-вторых, для получения наступательных вооружений для продолжения борьбы и обеспечения, что РФ ее не оккупирует.
Уитакер отметил, что США в рамках НАТО нуждаются в сохранении единства коалиции и укреплении союзников.
"Потому что именно эта сила в конечном итоге станет гарантией мира, чтобы после завершения этой войны мы не столкнулись с новым вторжением на европейский континент", - подчеркнул постпред США.
Напомним, что в 2026 году Украина нуждается в американском оружии, которое получает в рамках инициативы PURL, на 15 млрд долларов. В частности, стране нужны средства ПВО, особенно Patriot и NASAMS.
К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без американской поддержки Силы обороны не смогут защитить небо. Он отметил, что Россия использует сотни дронов и ракет, и средств ПВО все равно не хватает.
В 2025 году США и НАТО запустили программу PURL, которая позволяет поставлять американское оружие в Украину при финансовой поддержке европейских стран. К этой инициативе присоединились уже более 20 стран.
Как сообщила посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук, НАТО отвечает за более 80% поставок военной помощи Украине. По ее словам, около 75% ракет к комплексам Patriot Украина получает именно через программу PURL.