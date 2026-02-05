США надаватимуть Україні наступальну зброю, поки не настане мир, - Вітакер

"Стільки часу, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми будемо продовжувати продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони, в свою чергу, будуть поставляти її в основному Україні", - сказав він.

За його словами, це необхідно Україні, по-перше, для протиповітряної та протиракетної оборони, а по-друге, для отримання наступальних озброєнь для продовження боротьби та гарантування, що РФ її не окупує.

Вітакер зауважив, що США в межах НАТО потребують збереження єдності коаліції та зміцнення союзників.

"Тому що саме ця сила в кінцевому підсумку стане гарантією миру, щоб після завершення цієї війни ми не зіткнулися з новим вторгненням на європейський континент", - підкреслив постпред США.